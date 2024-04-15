Okan Buruk, Galatasaray’ın efsaneleri arasına girecek!

Bu sezon ligde şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde deplasman rekorunu tazelemenin peşinde. Son 5 lig deplasmanını kazanan G.Saray, en son Buruk yönetiminde Ekim 2022-Mart 2023 arasında 6 maçlık seri yakalamıştı.

ADINI G.SARAY TARİHİNE YAZDIRACAK

Ligde son 19 müsabakasını kaybetmeyen Aslan, bugün de puan alırsa Okan Buruk 20 maçı yenilgisiz geçecek ve G.Saray'da Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından bunu başaran 4. Türk teknik direktör olacak.