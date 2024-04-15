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Giriş Tarihi: 15.4.2024 16:53

Premier Lig'in dev takımları Ivan Toney'in peşinde

Premier Lig’in dev takımları Ivan Toney’in peşinde

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Premier Lig devleri Arsenal, Chelsea ve Manchester United, Ivan Toney'in peşinde.

Geçtiğimiz sezonun sonuna doğru 'bahis oynamaktan' ceza alan ve Ocak ayı itibariyle sahalara geri dönen Ivan Toney için Premier Lig devleri sıraya girdi.

3 DEV PEŞİNDE

İngiltere basınında çıkan habere göre Manchester United, Arsenal ve Chelsea, Brentford'un yıldız oyuncusu Ivan Toney için harekete geçti.

Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 28 yaşındaki İngiliz futbolcudan bonservis kazanmak isteyen Brentford gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Brentford formasıyla 13 resmi maça çıkan Ivan Toney bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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Premier Lig'in dev takımları Ivan Toney'in peşinde
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