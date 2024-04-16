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Giriş Tarihi: 16.4.2024 12:33

Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" anıldı

Beşiktaş’ta Baba Hakkı anıldı

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 35. yıl dönümünde anılıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 35. yıl dönümünde saygıyla rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" anıldı
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