Kulüpler imzayı toplayamadı

Mehmet Büyükekşi yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu, seçimli olağanüstü kongre tarihini 18 Temmuz olarak açıklamıştı. Bu karara Süper Lig takımlarının bir kısmı destek verirken diğer bir bölümü ise karşı çıkmıştı. TFF'nin açıkladığı 18 Temmuz'a olumlu bakan Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Alanya, Konyaspor, Gaziantep FK ve Hatayspor, seçimlerin hazirana çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına destek vermiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başını çektiği diğer kulüpler ise haziran başında sandığa gidilmesini istiyor. Bu doğrultuda noter tespiti ile başlatılan imza kampanyasında son rakamın 80'e ulaştığı öğrenildi. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakamın 130 olması gerekiyor. Dün itibarıyla bu sayıya ulaşılamadı. Bu gelişme üzerine sorunun büyümemesi için Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor kulüplerinin tarihte esneklik yapılıp yapılamayacağını sorduğu, TFF'nin de "Belki 10 gün erkene çekebiliriz" yanıtını verdiği bildirildi. Bu arada Kulüpler Birliği, yaşanan süreci görüşmek üzere bugün toplanacak. Saat 14.00'teki toplantıya başkanlıktan istifa eden ama sonra vazgeçen Ali Koç da katılacak.