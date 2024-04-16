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Giriş Tarihi: 16.4.2024 16:59

Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!

Panathinaikos’tan Fatih Terim kararı!

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, önümüzdeki sezonda da Fatih Terim ile devam edeceğini belirtti. Yeni sezon için kamp programı belirlendi. Kulüp yönetiminin ve teknik ebini transfer çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Şampiyonluk turunda mücadele eden Yunanistan'ın dev takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kulübün, Fatih Terim ile önümüzdeki sezonda da çalışmaya devam edeceği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği toplantı yaptığı ve gelecek sezon için planlamalara başlandığı öğrenildi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Fatih hoca yeni sezon için kamp yerini belirledi ve Avusturya'da karar kılındı. Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için arayışlara da başlandı.(Sporx)

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Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!
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