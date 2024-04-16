Panathinaikos’tan Fatih Terim kararı!

Şampiyonluk turunda mücadele eden Yunanistan'ın dev takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kulübün, Fatih Terim ile önümüzdeki sezonda da çalışmaya devam edeceği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği toplantı yaptığı ve gelecek sezon için planlamalara başlandığı öğrenildi.



TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Fatih hoca yeni sezon için kamp yerini belirledi ve Avusturya'da karar kılındı. Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için arayışlara da başlandı.(Sporx)