TFF heyeti, UEFA Stratejik Toplantısı’na katıldı

UEFA tarafından düzenlenen Bölgesel Federasyonlar Stratejik Toplantısı, UEFA ve üye federasyon delegelerinin katılımıyla 16 Nisan tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirildi. Arnavutluk Futbol Federasyonu'nun merkez binasında düzenlenen organizasyonda; Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları'ndan oluşan heyet temsil etti.

UEFA Bölgesel Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA'nın üst düzey profesyonellerinin de yer aldığı toplantıya; Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Slovenya Futbol Federasyonlarının temsilcileri katıldı.

Mevcut sezonun sona ermesinin ardından UEFA kulüp müsabakalarında uygulanmaya başlanacak olan yeni formatla ilgili detayların konuşulduğu toplantıda UEFA tarafından finanse edilen dayanışma ödemelerinin yeni planlaması, hakemlik ve futboldaki yeni trendler gibi pek çok konu hakkında bilgilendirme yapıldı.