Yeni kahraman!

11 yıllık Bayern Münih hegemonyasını yıkarak Almanya Bundesliga'da tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso, Avrupa futboluna damga vurdu. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta bileği bükülmeyen Kuzey Vestfalya ekibi, İspanyol çalıştırıcı yönetiminde 119 yıllık tarihinin ilk zaferini ilan etti.42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak üst seviyede ilk deneyimini ise Bayer Leverkusen ile yakaladı.Geçen sezon 8. haftada 5 puanda olan Leverkusen 17. sıradayken göreve gelen29 haftada 25 galibiyet- 4 beraberlikle namağlup 79 puanla zirvede yer alan Alman ekibi, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart'ın 16 puan önünde bulunuyor.Avrupa Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlarken son 16'da Karabağ'ı eledi. Alonso'nun takımı, çeyrek final ilk maçında West Ham'ı 2-0 yendi. Almanya Kupası'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanırken finalde 2. lig ekibi Kaiserslautern ile oynayacak.SEZON başında Galatasaray'ın Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay da eski takımını kazandığı şampiyonluktan ötürü kutladı. Alman ekibinin maçlarını yakından takip eden Dayı lakaplı oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda arkadaşlarını tebrik ederek,ifadelerini kullandı.