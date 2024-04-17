Beşiktaş’tan savunmaya yeni hamle! Boca Juniors’ın yıldızı...

YENİ SEZON İÇİN SON İDDİA ARJANTİN'DEN

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Savunmasına hamleler yapmak isteyen Kara Kartal'ın gündemine gelen isim Nicolas Valentini oldu.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Arjantin basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Boca Juniors forması giyen 23 yaşındaki savunmacıyı istiyor. Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı ve kariyerini artık Avrupa'da sürdürmek istediği yazıldı.