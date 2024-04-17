Galiptir bu yolda mağlup!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında rakiplerine kaybeden Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain, dün farklı kazanarak yarı final biletini almayı başardı. Deplasmandaki mücadelede Atletico Madrid'e 2-1 yenilen Dortmund, evinde İspanyol ekibini 4-2 mağlup etti.
Alman takımına galibiyeti Julian Brandt, Ian Maatsen, Niclas Füllkrug ve Sabitzer getirdi. Diğer eşleşmede ise Fransa'da Barcelona'ya 3-2 kaybeden PSG, deplasmanda rakibini Dembele, Vitinha ve Mbappe'nin (2) golleriyle 4-1 devirdi.
Barça'da 29. dakikada stoper Araujo, 56'da da teknik direktör Xavi kırmızı kartla atıldı. Böylece yarı finalde Dortmund ile PSG eşleşti. Diğer yarı finalistler de bugün oynanacak Bayern Münih-Arsenal, Manchester City-Real Madrid maçlarıyla belli olacak.