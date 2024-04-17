Galiptir bu yolda mağlup!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında rakiplerine kaybeden Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain, dün farklı kazanarak yarı final biletini almayı başardı.Alman takımına galibiyeti Julian Brandt, Ian Maatsen, Niclas Füllkrug ve Sabitzer getirdi. Diğer eşleşmede iseBarça'da 29. dakikada stoper Araujo, 56'da da teknik direktör Xavi kırmızı kartla atıldı. Böylece yarı finalde Dortmund ile PSG eşleşti. Diğer yarı finalistler de bugün oynanacak Bayern Münih-Arsenal, Manchester City-Real Madrid maçlarıyla belli olacak.