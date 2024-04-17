İlk tökezleyen ikinci olur

APOLET FARKIYLA OKAN BURUK ÖNDE

DERBİYE GÖZÜBÜYÜK OLABİLİR!

ENKAZ EDEBİYATINI BIRAKIN

İki takımın istikrarınabaktığımız zaman derbide de düğüm çözülmeyebilir.Puan farkı ikide kalırsa son haftayada bakmak durumunda kalacağız.Her hafta final aslında. İlktökezleyen ligi ikinci bitirir.Galatasaray, Fenerbahçe maçınıkaybetmez, 5'te 5 yaparsa şampiyon olur. Fenerbahçe'ninşampiyon olması için 6'da 6 yapması gerek. Bu matematiğiiki takımın oyuncuları da ezbere biliyor. Kağıt üzerindekalan maçlar iki takım için de kolay görünmüyor ama hemGalatasaray'ın hem de Fenerbahçe'ninsıkışan oyunu çözecek, çilingir oyuncularıvar. İki örnek vereyim; Ziyech veBatshuayi…Yarın Olympiakos'u eleyip yarıfinale kalırlarsa hangi kulvara yöneleceklerikonusundaki kararı, oyuncuların zihinselperformansları belirleyecek.Derbininsezonun finali olacağını söylemek içinvakit erken. Bu karşılaşmanınfinal niteliğinde olması için işdaha çok Fenerbahçe'ye düşüyor.Bunun için de ikideplasman ve bir de içeride Beşiktaşmücadelesi var. İşi kolay olmayacak.Hataymaçında milli ara sonrası vidaları gevşemişgörünen, Süper Kupa'yı oynamayınca maçeksiği de hissedilen Galatasaray, en az Trabzonve Beşiktaş deplasmanı gibi zor bir 90 dakikadanAlanya'da kazanarak büyük hendeği aştı. Sivas'ınhocası, "Ligde kalmayı garantiledik" deyip kepenkleriyarıya indiriyoruz havası verdi. Bu takımın zirvedekiikiliyle maçı var.Alanya'da maçı5 forvetle bitiren OkanBuruk'un, genel averajdada üstünlük için bastırdığınıgörüyoruz. Bunu başarırlarsaderbiye kadar bir beraberlikopsiyonları olacak.İsmail hoca bir adımönde çünkü takımla ilk senesi. Okan Buruk'uncebinde bir şampiyonluk ve uzun süre çalıştığıkadro var.İyi ve kaliteli oyunculara sahipler,işler tıkandığında yıldız oyuncuları ile sorunuçözüyorlar. Konferans Ligi'nde de yarı final kovalıyorİsmail Kartal, sakatlıklarla da çok uğraştı.Okan Buruk, tekkulvarda mücadele ediyor. İsmail Kartal'ın üzerindeAvrupa düellosu Demokles'in Kılıcı gibisallanıyor.OkanBuruk'un geçen sene şampiyon olması ve buzaferi yaşamış oyuncu grubunu fazlasıyla elindebulundurması şampiyonluk yarışında İsmailKartal'ın önünde olmasını sağlıyor.Ben biraz bu konulardacimriyim. Belki iki takım da çok sayıda maçkazandı. Belki de Okan Buruk rekora gidiyor.Bu hatalarbüyük çoğunlukla başa az iş açtılar. Çünküligimizdeki takımlar, yakaladıkları elverişliortamda ceza kesecek kalitede değiller. Benskorlara göre hiçbir zaman yorum yapmadım.Kartal'ın notunukıran, puan kaybettiği 5 maçın 4'ünütaraftarı önünde yaşaması. Bunların enönemlisi elbette ki 6 puan değerindekiderbide G.Saray'a karşı kendi ifadesiylefutbol aklıyla çıkmış olması. Buruk,Alanya'da gördük ki A planı işlemediğindeB planını kafasında oynayarak maça gelenve doğru zamanda doğru değişikliklerletabelayı lehine çeviren teknik adam.Asıl ağır basan taraf işte tam da budur.TFF'nin bu maç için Türkasıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük ilegörüştüğünü duydum.O gün geldiğindebizim hakemlerimizyönetmekisterler mi, o da tartışılır.VAR ekranınayabancı hakem baktığındafutbolumuzhuzur buldu, sahadakihakemin performansıda arttı.Galatasaray-Fenerbahçe maçına şimdiden yabancı hakemi atamaya kalkmak, tamamen algı operasyonu yapmaktır.Yabancı VAR hakemlerine 3 maçta da çok fazla iş düşmedi. Verdikleri kararların hepsi doğruydu. Eğer bugün ortam sakinse yabancı VAR hakemlerinin hiçbir takım formasına bağlı kalmadan özgürce verdiği kararlardır. VAR hakemlerinin yabancı olması, maçı yöneten hakemlerin de elini taşın altına sokarak daha doğru karar vermelerini sağladı.Ben Ankaragücü-Rize maçındaki hakem olayından sonra TRT'deki programımda "Artık mutlaka yabancı hakemin gelmesi gerekir" dedim. Çünkü bugüne kadar hakemlerin yaptığı hatalara VAR'daki ciddi hatalar da ekleniyordu. Yabancı VAR hakemlerinin görev yaptığı 3 maçta hakem performansları tartışılmadı.Her maçın ayrı bir hikâyesi ve pozisyonlarının zorluğu var. VAR'daki yabancıların hata yapmayacağının garantisi yok.Ülkenin en iyi hakemi Halil Umut Meler'in geldiği ve getirildiği nokta ortada. Bu yüzden final niteliğindeki derbiye yabancı hakem getirsinler demiyorum ama havada yabancı gelecek kokusu var, onu biliyorum.Samet hoca son kozunu oynuyor. Bu cümleye "Futbolcular etkilenir" gözüyle bakmamak gerekir. Aybaba sorumluluğu biraz da oyunculara vermek istiyor. Onların karakterlerini ortaya çıkarmasını, tepki göstermelerini istiyor. Bu cümleyi üzerine alınanla Beşiktaş'ın zaten işi olmaz.Aybaba'nın Beşiktaşlı oyuncular için 'Çürümüş takım' tanımlamasını doğru bulmuyorum. Öyle veya böyle Beşiktaş ligde üçüncülüğü kovalıyor, Türkiye Kupası'nda da finali hedefliyor. Beşiktaş'ta bence önemli futbolcular var. Enkaz edebiyatını oyuncular üzerine yıkmak, hedeflerin kaçmasına neden olur.Aybaba, Beşiktaş'ın eski kaptanı, tecrübeli bir teknik adam. Bir soyunma odasının içini hele ki o takımın ismi Beşiktaş ise ondan daha iyi bilecek çok az insan vardır. Ancak futbol şube sorumluluğu ya da sportif direktörlük her neyse teknik adamlığa benzemez. Örneğin Aybaba, Beşiktaş'ın hocası olsa kupa yarı finali takvimdeyken oyuncuları için bu ifadeleri kullanmazdı. Bu yapı ne kadar devam eder bilmiyorum ama adı Beşiktaş'la anılan birçok teknik direktörün, Aybaba yerine direkt başkana hesap verecek kafa ve geçmişe sahip olduklarını söyleyebilirim.