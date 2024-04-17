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Giriş Tarihi: 17.4.2024

İlk tökezleyen ikinci olur

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
İlk tökezleyen ikinci olur

SABAH Spor yazarları, Süper Lig’de sona yaklaşan şampiyonluk yarışını ve son gelişmeleri değerlendirdi

İki takım da fire vermeden yoluna devam ediyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe kalan haftalarda derbiye kadar puan kaybeder mi? Yoksa derbi, sezonun finali mi olacak?

GÜRCAN BİLGİÇ: İki takımın istikrarına baktığımız zaman derbide de düğüm çözülmeyebilir. Puan farkı ikide kalırsa son haftaya da bakmak durumunda kalacağız. Ama gidişat ikisine de göbeğini kendi kesme hakkını veriyor. Fenerbahçe altısını kazandığında, Galatasaray beşini kazanıp, Fenerbahçe'ye yenilmediğinde şampiyon olacak. Her hafta final aslında. İlk tökezleyen ligi ikinci bitirir.

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Fenerbahçe maçını kaybetmez, 5'te 5 yaparsa şampiyon olur. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için 6'da 6 yapması gerek. Bu matematiği iki takımın oyuncuları da ezbere biliyor. Kağıt üzerinde kalan maçlar iki takım için de kolay görünmüyor ama hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin sıkışan oyunu çözecek, çilingir oyuncuları var. İki örnek vereyim; Ziyech ve Batshuayi… Yarışın kafa kafaya gidip gidemeyeceği konusundaki kararı, Fenerbahçe'nin Avrupa trafiği belirleyecek. Yarın Olympiakos'u eleyip yarı finale kalırlarsa hangi kulvara yönelecekleri konusundaki kararı, oyuncuların zihinsel performansları belirleyecek.




ÖMER ÜRÜNDÜL: Derbinin sezonun finali olacağını söylemek için vakit erken. Bu karşılaşmanın final niteliğinde olması için iş daha çok Fenerbahçe'ye düşüyor. Çünkü iki puan geride. Fenerbahçe'nin puan kaybetmeden gitmesi mutlak şart gibi gözüküyor. Bunun için de iki deplasman ve bir de içeride Beşiktaş mücadelesi var. İşi kolay olmayacak.

BÜLENT TİMURLENK: Hatay maçında milli ara sonrası vidaları gevşemiş görünen, Süper Kupa'yı oynamayınca maç eksiği de hissedilen Galatasaray, en az Trabzon ve Beşiktaş deplasmanı gibi zor bir 90 dakikadan Alanya'da kazanarak büyük hendeği aştı. Sivas'ın hocası, "Ligde kalmayı garantiledik" deyip kepenkleri yarıya indiriyoruz havası verdi. Bu takımın zirvedeki ikiliyle maçı var. G.Saray'ın önünde Alanya kadar olmasa da aşılacak bir Adana Demir deplasmanı, F.Bahçe'nin ise ezeli rakibi ne halde olursa olsun oynayacağı bir Beşiktaş derbisi var. Alanya'da maçı 5 forvetle bitiren Okan Buruk'un, genel averajda da üstünlük için bastırdığını görüyoruz. Bunu başarırlarsa derbiye kadar bir beraberlik opsiyonları olacak.

APOLET FARKIYLA OKAN BURUK ÖNDE

İsmail Kartal ve Okan Buruk'u tartıya çıkartırsanız neler söylersiniz?

GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail hoca bir adım önde çünkü takımla ilk senesi. Okan Buruk'un cebinde bir şampiyonluk ve uzun süre çalıştığı kadro var. Ama iki hocaya da böyle kaliteli takım veren yönetimleri de göz ardı etmemek lazım. İyi ve kaliteli oyunculara sahipler, işler tıkandığında yıldız oyuncuları ile sorunu çözüyorlar. Konferans Ligi'nde de yarı final kovalıyor İsmail Kartal, sakatlıklarla da çok uğraştı.




LEVENT TÜZEMEN: Okan Buruk, tek kulvarda mücadele ediyor. İsmail Kartal'ın üzerinde Avrupa düellosu Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor. İki hoca da son maçlarını yaptıkları doğru hamlelerle kazandılar. Okan Buruk'un geçen sene şampiyon olması ve bu zaferi yaşamış oyuncu grubunu fazlasıyla elinde bulundurması şampiyonluk yarışında İsmail Kartal'ın önünde olmasını sağlıyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben biraz bu konularda cimriyim. Belki iki takım da çok sayıda maç kazandı. Belki de Okan Buruk rekora gidiyor. Ama buna rağmen iki teknik adamın da yaptığı birçok ciddi hatayı gözlemledim. Bu hatalar büyük çoğunlukla başa az iş açtılar. Çünkü ligimizdeki takımlar, yakaladıkları elverişli ortamda ceza kesecek kalitede değiller. Ben skorlara göre hiçbir zaman yorum yapmadım.

BÜLENT TİMURLENK: Kartal'ın notunu kıran, puan kaybettiği 5 maçın 4'ünü taraftarı önünde yaşaması. Bunların en önemlisi elbette ki 6 puan değerindeki derbide G.Saray'a karşı kendi ifadesiyle 'Kazanamıyorsak kaybetmeyelim' futbol aklıyla çıkmış olması. Buruk, Alanya'da gördük ki A planı işlemediğinde B planını kafasında oynayarak maça gelen ve doğru zamanda doğru değişikliklerle tabelayı lehine çeviren teknik adam. İki hocayı kantara çıkartacaksak Okan Buruk'un 2 lig, bir Türkiye Kupası apoletlerini söküp çıkarmamız lazım. Asıl ağır basan taraf işte tam da budur.

DERBİYE GÖZÜBÜYÜK OLABİLİR!

Yabancı VAR hakemlerinin işe başlamasıyla bu hafta tartışmalar ciddi şekilde azaldı. Orta hakemin yabancı olmasını isteyenler de var. Galatasaray-Fenerbahçe maçında orta hakem de yabancı olmalı mı sizce?

GÜRCAN BİLGİÇ: TFF'nin bu maç için Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük ile görüştüğünü duydum. Elimizdeki tek gerçek, MHK'nin mevcut kadrosunda bu maçı inandırıcı şekilde yönetecek isim yok. O gün geldiğinde bizim hakemlerimiz yönetmek isterler mi, o da tartışılır. VAR ekranına yabancı hakem baktığında futbolumuz huzur buldu, sahadaki hakemin performansı da arttı.

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray-Fenerbahçe maçına şimdiden yabancı hakemi atamaya kalkmak, tamamen algı operasyonu yapmaktır. RAMS Park'taki derbiye bakalım iki takım hangi puanda çıkacak. Yabancı VAR hakemlerine 3 maçta da çok fazla iş düşmedi. Verdikleri kararların hepsi doğruydu. Eğer bugün ortam sakinse yabancı VAR hakemlerinin hiçbir takım formasına bağlı kalmadan özgürce verdiği kararlardır. VAR hakemlerinin yabancı olması, maçı yöneten hakemlerin de elini taşın altına sokarak daha doğru karar vermelerini sağladı.




ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben Ankaragücü-Rize maçındaki hakem olayından sonra TRT'deki programımda "Artık mutlaka yabancı hakemin gelmesi gerekir" dedim. Çünkü bugüne kadar hakemlerin yaptığı hatalara VAR'daki ciddi hatalar da ekleniyordu. Yabancı VAR hakemlerinin görev yaptığı 3 maçta hakem performansları tartışılmadı. Eğer Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi final niteliğinde olacaksa, o maçta bence yabancı orta hakem olmalı.

BÜLENT TİMURLENK: Her maçın ayrı bir hikâyesi ve pozisyonlarının zorluğu var. VAR'daki yabancıların hata yapmayacağının garantisi yok. Ancak VAR odasındaki Türk hakemlere olan güven sıfırlanmışken futbol ailesi yabancıların 'hesabı' olmadığını düşünüyor. Ülkenin en iyi hakemi Halil Umut Meler'in geldiği ve getirildiği nokta ortada. Bu yüzden final niteliğindeki derbiye yabancı hakem getirsinler demiyorum ama havada yabancı gelecek kokusu var, onu biliyorum.

ENKAZ EDEBİYATINI BIRAKIN

Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbolcu grubu için 'Çürümüş bir takım' dedi. Kupa hedefi varken oyuncular için böyle ifadeler kullanmak ne kadar doğru? Takımı değersizleştirmek değil mi bu?

GÜRCAN BİLGİÇ: Samet hoca son kozunu oynuyor. Bu cümleye "Futbolcular etkilenir" gözüyle bakmamak gerekir. Aybaba sorumluluğu biraz da oyunculara vermek istiyor. Onların karakterlerini ortaya çıkarmasını, tepki göstermelerini istiyor. Bu cümleyi üzerine alınanla Beşiktaş'ın zaten işi olmaz.

LEVENT TÜZEMEN: Aybaba'nın Beşiktaşlı oyuncular için 'Çürümüş takım' tanımlamasını doğru bulmuyorum. Öyle veya böyle Beşiktaş ligde üçüncülüğü kovalıyor, Türkiye Kupası'nda da finali hedefliyor. Beşiktaş'ta bence önemli futbolcular var. Enkaz edebiyatını oyuncular üzerine yıkmak, hedeflerin kaçmasına neden olur.

BÜLENT TİMURLENK: Aybaba, Beşiktaş'ın eski kaptanı, tecrübeli bir teknik adam. Bir soyunma odasının içini hele ki o takımın ismi Beşiktaş ise ondan daha iyi bilecek çok az insan vardır. Ancak futbol şube sorumluluğu ya da sportif direktörlük her neyse teknik adamlığa benzemez. Örneğin Aybaba, Beşiktaş'ın hocası olsa kupa yarı finali takvimdeyken oyuncuları için bu ifadeleri kullanmazdı. Bu yapı ne kadar devam eder bilmiyorum ama adı Beşiktaş'la anılan birçok teknik direktörün, Aybaba yerine direkt başkana hesap verecek kafa ve geçmişe sahip olduklarını söyleyebilirim.
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