İmzada birlik yok!

TFF ile Kulüpler Birliği arasında yine kaos çıktı. Futbol Federasyonu, olağanüstü seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklamıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başını çektiği bazı kulüpler ise "Bu tarih geç. Haziranda seçimi yapalım" diyerek noter tespitli imza kampanyası başlatmıştı. Bayram öncesi başlayan imzaların sayısının 56'ya (Bu sayı sadece Süper Lig kulüplerinden geldi) ulaştığı öğrenildi.G.Saray, Başakşehir, Konya, Hatay, Alanya, Rizespor, Gaziantep FK, Pendikspor ve Trabzonspor ise seçim tarihinde bir esneklik yapılabileceğini ifade etti. Ama dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında istifadan vazgeçen başkan Ali Koç, "Seçim tarihi tek gündemimiz, bu konuda hemfikiriz. Federasyondan kararı almasını bekliyoruz. O zaman haziran başında seçim yapılır.dedi.BAZI Süper Lig kulüp başkanlarının, bire bir görüşmelerle alt lig kulüplerinden imza istediği öğrenildi. Şu ana kadar birçok kulübün buna ret yanıtı verdiği kaydedildi. Ayrıca alt lig takımlarıyla, özellikle 2. ve 3. lig kulüplerini kapsayan bir Whatsapp grubu kurularak buranın üzerinden federasyon seçiminin erkene alınması için destek yazışmaları başlatıldı.Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı öncesinde G.Saray Başkanı Dursun Özbek, seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, imza toplayarak seçim sürecinin belirlenmesini doğru bulmadığını belirtip ikna ile seçimin erkene alınması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. Seçimin haziran ayında yapılması önemli. Büyükekşi erken seçime evet dedi. Bunun daha uygun tarihe çekilmesi konusunda da kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kendisiyle defalarca görüştüm. İmza toplayarak üzerine gitmektense bizim görüşümüz, görüşerek ve mutabık kalarak bu erken seçimi yapmak. İmza kampanyasının artık bir gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz."