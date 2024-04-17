Nihat Tokat Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkan Adaylığını duyurdu

Fenerbahçe, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Nihat Tokat, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

İşte Tokat'ın sözleri...

"Büyük bir gurur ve heyecanla, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasına hizmet etmenin onurunu taşıyarak, önemli bir adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına, adaylığımı en içten duygularımla ve büyük bir kararlılıkla açıklıyorum.

28 yıllık kongre üyesi olmanın getirdiği deneyim ve bağlılıkla, Fenerbahçe'ye olan sevdamı ve hizmet aşkımı her birinize hissettirmek istiyorum. Fenerbahçe'ye olan bağlılığım, 14 yaşında Amigo Çetinin davulunu taşımakla başlayıp, 1981-1985 yılları arasında futbol takımlarında golcü forvet olarak sahada yer alıp deneyim kazandım sonraki sürecim 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucularından biri olmama kadar uzanıyor. Bu tarihi mirası korumak ve geleceğe taşımak için var gücümle çalışacağım.

Kulübümüzün değerlerini ve tarihini yaşatma konusundaki kararlılığım, geçmişte yaptığım çalışmalardan da belli olmaktadır. 1907 Kombine kartlarının projesini hayata geçirme sürecinde, rahmetli Eniştem Uğur Erkmen'le birlikte önemli bir rol üstlendik. Ayrıca, "Rüya Takım" olarak anılan Basketbol takımının oluşumunda aktif görev aldım. 1997 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen spor programı olan "Spor vizyon"un hazırlayıcısı ve sunucusu olarak Fenerbahçe FM'de yer alarak, kulübümüze olan bağlılığımı tüm Türkiye'ye duyurmayı başardım.

Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, benim için yaşam biçimidir. Babamdan kalan en büyük mirasımı, bu eşsiz camiaya olan sevgimi ve bağlılığımı, iki oğluma miras bırakacak olmanın gururunu yaşıyorum. Daha önceki dönemde Taraftarlar Birliği Derneği'nin kurucularından ve başkanı olarak, taraftarlarımızın her zaman yanında olduğumu ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vereceğimi kanıtladım.

Fenerbahçe için bütün enerjimi ve yeteneğimi seferber etmekten büyük onur duyuyorum. Kulübümüzün 27 Nisan 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayıyım, sizlerin güveni ve desteğiyle buradayım. Birlikte, geleceğe umutla ve heyecanla bakıyoruz.

En içten saygı ve sevgilerimle, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nihat Tokat."