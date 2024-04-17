Olympiakos’un planı hazır

ilk maçın ardından Olympiakos'u konuk edecek olan sarı-lacivertlilerin formu, Yunan basınını da korkutuyor. Olympiakos'u yakından takip eden Kostas Nikolakopoulos, F.Bahçe karşısında herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söylerken turu geçmek için şunları belirtti:(1-6),PAOK (1-4) ve Ferencvaros (0-1) ile deplasman maçlarında iyi sonuç veren klasik diziliş. Yani El Kaabi'nin arkasında Horta, Podence ve Fortounis'in oynaması."yerine Podence'yi koymak. El Kaabi'nin arkasında Jovetic'i hücuma dahil etmek gerek."