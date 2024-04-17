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Giriş Tarihi: 17.4.2024

Olympiakos’un planı hazır

Olympiakos’un planı hazır
3-2 KAYBEDİLEN ilk maçın ardından Olympiakos'u konuk edecek olan sarı-lacivertlilerin formu, Yunan basınını da korkutuyor. Olympiakos'u yakından takip eden Kostas Nikolakopoulos, F.Bahçe karşısında herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söylerken turu geçmek için şunları belirtti:
"MACCABI (1-6),
PAOK (1-4) ve Ferencvaros (0-1) ile deplasman maçlarında iyi sonuç veren klasik diziliş. Yani El Kaabi'nin arkasında Horta, Podence ve Fortounis'in oynaması."
"MASOURAS yerine Podence'yi koymak. El Kaabi'nin arkasında Jovetic'i hücuma dahil etmek gerek."
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Olympiakos’un planı hazır
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