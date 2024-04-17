SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da mecburen Krunic

Fenerbahçe, devre arasında transfer ettiği Rade Krunic'in bonservisini çok istekli olmasa da almak zorunda. Kanarya'daki performansı tartışılan Krunic'in satın alma maddesi, taraftarları da iyice sinirlendiriyor. Fenerbahçe son olarak Karagümrük'ü mağlup ederken, taraftarlar bir türlü bekleneni veremeyen Bosnalı futbolcunun formundan yine memnun kalmadı.

30 yaşındaki ön liberonun transfer pazarlıklarında Milan 6 milyon Euro'nun altına inmediği için sözleşmeye çok ilginç bir madde koyulmuştu. Buna göre; Fenerbahçe küme düşmediği takdirde tecrübeli oyuncuyu mecburen satın alacak. Bu bedel ise 4 milyon Euro. Sarı-Lacivertliler, yapılan kontrata göre sezon sonunda futbolcunun bonservisini mecburen ödeyecek.