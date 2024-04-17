Son dakika Fenerbahçe haberi: Michy Batshuayi Beşiktaş dönemine fark attı

Fenerbahçe'ye imza attığı ilk sezonda Jorge Jesus yönetiminde 1860 dakika süre alan Batshuayi, sarı lacivertlilere 20 gol katkısı sağlamayı başarmıştı. Belçikalı golcü, 93 dakikada 1 gol katkısı sağlayarak kariyerinin en başarılı performansına imza atmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe 32. haftayı geride bırakırken, Batshuayi bunların sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı. Sözü geçen mücadelede sarı - lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yenerken Belçikalı yıldız attığı 3 golle galibiyeti getirdi.

Batshuayi, ligde kalan diğer 7 golünü ise sonradan oyuna girdiği müsabakalarda kaydetti. Türkiye Kupası'nda bu sezon çıktığı 3 maçta 6 gollük performans sergiledi. UEFA Konferans Lig'inde ise 12 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı. Tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada forma giyerken, bunların 14'ünde mücadeleye ilk 11'de başladı. 22 gol - 3 asistlik performans sergileyerek 69 dakikada 1 gol katkısı vermeyi başardı.