SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Her zaman her yerde Barış Alper Yılmaz

Galatasaray ligde galibiyet serisini 13'e çıkartırken, bu maçların hepsinde Barış Alper Yılmaz ilk 11'deydi. 5 farklı mevkide (sağ açık, sol açık, forvet, sol bek, sağ bek) görev yapan Barış, 5 gol-3 asistlik performansla fark yarattı.
Tete ve Ziyech'le girdiği forma rekabetini kazanan milli oyuncu, sezonun ikinci yarısında sağ açıkta ilk tercih haline gelmişti. Alanya'da kanat değiştiren ve Kerem Aktürkoğlu ile Zaha'dan daha etkili oynayan Barış Alper sol açıkta attığı iki golle bu bölgenin de vazgeçilmezi oldu.
HEDEF EN AZ 20 MİLYON EURO
Barış, eski kulübü Keçiörengücü'nde sol kanatta sergilediği performansla G.Saray'a transfer edilmişti. Milli oyuncu için İtalyan kulüplerinin yanı sıra Alman ekipleri de sezon sonunda nabız yoklayacak. G.Saray ise 23 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'nun altına düşmeyecek.
SAHALARIN HAKİMİ
Bu arada ara transfer döneminde ayrılması gündeme gelen Hakim Ziyech'in takımda kalmasının perde arkası aralandı. Sezonun ilk yarısı ödemelerde yaşanan aksaklığa tepki gösteren Ziyech, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'ya gitmemişti. Boey sonrası finansal açıdan rahatlayan yönetim, ödemeleri aksatmadı ve "Kendimi taraftara sevdireceğim" diyen 31 yaşındaki futbolcu beklenen patlamayı yaptı. Kasımpaşa ve Alanya deplasmanlarına damgasını vuran Faslı sağ kanat, diz sakatlığı yaşamazsa sözleşmedeki opsiyon devreye girecek.
GRİP DE DURDURAMADI
Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, hasta olmasına rağmen Alanya'da takımı yalnız bırakmadığı ortaya çıktı. Gribal enfeksiyon geçiren başarılı hoca, buna rağmen saha kenarında enerjisinden bir şey kaybetmedi. Sarı-Kırmızılı takımla galibiyet rekorları kıran Okan Buruk, taraftarına göre bu sezonun gerçek yıldızı.