Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu görüşecek!

KEREM'LE ÖZEL GÖRÜŞME

Kerem'le özel bir görüşme yapmaya hazırlanan başarılı teknik adam, öğrencisine ilk 11'de süre vermeye devam edecek. Sarı-Kırmızılı oyuncunun da takım arkadaşlarına bir an önce toparlanma sözü verdiği öğrenildi.

"ÜZÜLMELER OLABİLİR"

Teknik patron Okan Buruk ise 2. yarının başında oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu için, "Kerem değerli bir oyuncumuz. Taktiksel bir değişiklik yaptık. Çok önemli oyuncularımız, geniş bir kadromuz var. Üzülmeler olabilir. Her oyuncuyu oynatamıyorum. Bu benim için manevi olarak zor. Hepsini oynatmak istiyoruz ama tercihler de yapmak lazım. Her şeyden önemlisi takımın başarısı" demişti. (Fanatik)