TFF’nin erken seçimi için imzada birlik yok

TFF ile Kulüpler Birliği arasında yine kaos çıktı. Futbol Federasyonu, olağanüstü seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklamıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başını çektiği bazı kulüpler ise "Bu tarih geç. Haziranda seçimi yapalım" diyerek noter tespitli imza kampanyası başlatmıştı. Bayram öncesi başlayan imzaların sayısının 56'ya (Bu sayı sadece Süper Lig kulüplerinden geldi) ulaştığı öğrenildi.

Kongre tarihi belirleyebilmek için bu rakamın 140 olması gerekiyor. G.Saray, Başakşehir, Konya, Hatay, Alanya, Rizespor, Gaziantep FK, Pendikspor ve Trabzonspor ise seçim tarihinde bir esneklik yapılabileceğini ifade etti. Ama dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında istifadan vazgeçen başkan Ali Koç, "Seçim tarihi tek gündemimiz, bu konuda hemfikiriz. Federasyondan kararı almasını bekliyoruz. O zaman haziran başında seçim yapılır. Ancak TFF bu yönde hareket etmezse ve imza toplamayı yapabilirsek tarih, en erken haziranın 3. haftasına geliyor" dedi.

ALT LİGLERDEN DESTEK İSTEDİLER

Bazı Süper Lig kulüp başkanlarının, bire bir görüşmelerle alt lig kulüplerinden imza istediği öğrenildi. Şu ana kadar birçok kulübün buna ret yanıtı verdiği kaydedildi. Ayrıca alt lig takımlarıyla, özellikle 2. ve 3. lig kulüplerini kapsayan bir Whatsapp grubu kurularak buranın üzerinden federasyon seçiminin erkene alınması için destek yazışmaları başlatıldı.