Trabzonspor’da eskiler gol yollarında yenileri geçti

Trendyol Süper Lig'de son iki sezondur sportif istikrarın yanı sıra kadro istikrarı da arayan Trabzonspor'da, sezon başında kadroya dahil edilen oyuncular gol yollarında eskileri geçemedi. Bordo-mavili takımda bu sezon 15 futbolcu golle tanışırken, takımın en skrorer oyuncusu ise 10 golle geçtiğimiz sezondan beri kadroda bulunan Trezeguet oldu.



YENİLER YÜZDE 46.3 ORTALAMA YAKALADI

Karadeniz ekibinin, bu sezon attığı 54 golün 51'i kendi oyuncularından gelirken, diğer golleri ise rakip takımlar kendi kalelerine kaydetti. Ayrıca sezon başında kadroya dahil olan oyuncular 25, geçtiğimiz sezondan beri kadroda bulunan futbolcular ise 26 gole imza attı.

Trezeguet 10, Bardhi 5, Visca ve Bakesetas 4'er, Denswill, Umut Bozok ve Poyraz da 1'er gol kaydederken, sezon başında kadroya dahil olan Onuachu 9, Enis Destan 5, Pepe 4, Fountas ve Benkovic 2'şer, Berat, Mendy ve Göktan Gürpüz de 1'er gol attı. Yeni transferler bu alanda yüzde 46.3 ortalama yakaladılar.



DEĞERİ DÜŞTÜ

Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'un, son 3 sezonluk Transfermarkt verilerine göre değeri de düştü. 2020-2021 sezonunda 99 milyon Euro, şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda 123 milyon Euro, 2022-2023 sezonunda 135 milyon Euro olan piyasa değeri, 2023-2024 sezonunda ise 98 milyon Euro'ya geriledi.