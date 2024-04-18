Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek.