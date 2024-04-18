Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. UEFA Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe ardından son 16 turu oradan da çeyrek finale yükselmişti. Bugün Yunan ekibi ile onayacağı mücadeleyi kazanması durumunda ise yarı finale yükselecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde galibiyet istiyor. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtı.