Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. UEFA Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe ardından son 16 turu oradan da çeyrek finale yükselmişti. Bugün Yunan ekibi ile onayacağı mücadeleyi kazanması durumunda ise yarı finale yükselecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde galibiyet istiyor. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtı.
FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Olympiakos maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Becao, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.