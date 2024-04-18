Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi muhtemel 11 belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde turu geçmeyi çok istiyor... Oyuncularıyla da konuşan deneyimli çalıştırıcı, yarı-finali görmenin zor olmadığını anlatarak uyarılarda bulundu.

İlk mücadelede orta sahada Krunic-Zajc ikilisi ile oynayan Kartal, karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamamış ve kalesinde 3 gol görmüştü. Bugün ise tecrübeli hoca, orta alanda Fred-İsmail Yüksek-Szymanski üçlüsü ile sahaya çıkacak ve lig için rotasyon yapmayacak.

OOSTERWOLDE VE MERT HAKAN YOK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Mert Hakan müsabakada yer alamayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Çağlar, Djiku,Ferdi, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko