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Giriş Tarihi: 18.4.2024 08:49 Son Güncelleme: 18.4.2024 08:54

Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi muhtemel 11 belli oldu

Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi muhtemel 11 belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya'da İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu. İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi eksikler ve sahada olacak oyuncular...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde turu geçmeyi çok istiyor... Oyuncularıyla da konuşan deneyimli çalıştırıcı, yarı-finali görmenin zor olmadığını anlatarak uyarılarda bulundu.

İlk mücadelede orta sahada Krunic-Zajc ikilisi ile oynayan Kartal, karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamamış ve kalesinde 3 gol görmüştü. Bugün ise tecrübeli hoca, orta alanda Fred-İsmail Yüksek-Szymanski üçlüsü ile sahaya çıkacak ve lig için rotasyon yapmayacak.

OOSTERWOLDE VE MERT HAKAN YOK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Mert Hakan müsabakada yer alamayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Çağlar, Djiku,Ferdi, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

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Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi muhtemel 11 belli oldu
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