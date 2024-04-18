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Giriş Tarihi: 18.4.2024 21:42

Galatasaray'da Pendikspor maçı hazırlıkları

Galatasaray’da Pendikspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray'da Pendikspor maçı hazırlıkları
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