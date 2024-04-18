Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Ante Rebic krizi! Yönetim git diyor o gitmem diyor

Beşiktaş'ın yazın 500 bin Euro bonservisle Milan'dan kadrosuna kattığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan

futbolcusu Ante Rebic, yeni sezonda planlamasında yer almıyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon takıma fayda sağlayamayan ve hiçbir teknik adam tarafından tercih edilmeyen Hırvat kanat oyuncusunu göndermek istiyor. Sürekli tekrar eden bel ağrıları sonrası fıtık ameliyatı olan 30 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. 23 maçta 691 dakika sahada kalıp 1 gol-5 asistlik performans veren Rebic'in, Beşiktaş'a bir sezonda maliyeti 3 milyon Euro (103.7 milyon TL) oldu.