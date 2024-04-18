Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Ante Rebic krizi! Yönetim git diyor o gitmem diyor

Beşiktaş'ın yazın 500 bin Euro bonservisle Milan'dan kadrosuna kattığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan
futbolcusu Ante Rebic, yeni sezonda planlamasında yer almıyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon takıma fayda sağlayamayan ve hiçbir teknik adam tarafından tercih edilmeyen Hırvat kanat oyuncusunu göndermek istiyor. Sürekli tekrar eden bel ağrıları sonrası fıtık ameliyatı olan 30 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. 23 maçta 691 dakika sahada kalıp 1 gol-5 asistlik performans veren Rebic'in, Beşiktaş'a bir sezonda maliyeti 3 milyon Euro (103.7 milyon TL) oldu.
OYUNCUYA 'KULÜP BUL' DİREKTİFİ İLETİLDİ
1 sene daha kontratı olan Hırvat oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro kazancından vazgeçmek gibi bir düşüncede olmadığı kaydedildi. Rebic, aldığı yıllık ücreti karşılayacak kulübün çıkmaması nedeniyle gelecek sezon da kalma planları yapıyor. Yönetim, yıldız oyuncuya kulüp bulmasını yönünde direktif verirken, siyah-beyazlılar da arayış içerisinde girdi. Beşiktaş, Rebic'i gönderebilirse yeni sezonda hem yabancı kontenjanında yer işgal etmesini engelleyecek hem de kasada rahatlama sağlayacak.
5 MADDEDE REBIC
1. Hırvat futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta 2 kez sakatlanırken 1 defa da gıda zehirlenmesi yaşadı.
2. 30 yaşındaki futbolcu, 2013-14'ten bu yana oynadığı bütün sezonlarda en az 1 kez sakatlık geçirdi.
3. Bu sezon takımının oynadığı 45 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de tercih edildi.
4. Rebic'ten Milan'ın 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay hakkı bulunuyor.
5. Bu sezon sahada kaldığı 23 karşılaşmanın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.