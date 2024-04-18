Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır.
Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov'un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.