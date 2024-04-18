Son dakika haberi: Murat Özbostan, TFF seçimlerini değerlendirdi! "Milli takım başarılı olursa başkan gitmez"

"AYBABA TAKIMIN HOCASI OLSAYDI "ÇÜRÜMÜŞ" DER MİYDİ?"

Beşiktaş tarihinin en talihsiz sezonunu yaşıyor… Bakıldığı zaman derdi de sıkıntısı da çok. Santos'un gitmesiyle dertlerin biteceğini düşünmek hata olur. Şimdi tekrar yeni teknik adam için papatya falları açılmaya başladı. Yabancı teknik adam, takımın sadece bu sezon yaşadıklarına baksa kulübe gelip çalışmaz. Vasat yabancı da gelir, takımın başına geçer ama bir şey katmaz… Bir de bunların yanında Samet Aybaba'nın açıklamaları var gündeme damga vuran. Beşiktaş Futbol Takımı için "Çürümüş" ifadesini kullandı. Kendisi Beşiktaş'ın bir efsanesi, eski teknik direktörü ve bir hoca... Soyunma odasını bilen bir kişinin takımı için "Çürümüş" sözünü kullanmasını camia içine sindiriyor mu? Takım başarısız ama bu takımı yönetenler çok mu başarılı? Eğer Samet Aybaba, Beşiktaş'ın teknik direktörü olsaydı ve bir Beşiktaş yöneticisi bu ifadeyi kullansaydı nasıl bir tepki verirdi acaba? Beşiktaş'ın kurtulması için resetlenmesi lazım.