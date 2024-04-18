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Giriş Tarihi: 18.4.2024 11:19

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftası yarın oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00'de Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de 33. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor

21 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor
19.00 Antalyaspor - Hatayspor
19.00 Galatasaray - Pendikspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı başlıyor!
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