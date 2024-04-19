BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal’ın transferdeki yeni rotası belli oldu: Hedefte yıldız isim var

Beşiktaş, gelecek sezon birçok eksik bölgeye takviye yapacak. Bu doğrultuda en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de stoper. Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde birçok futbolcu var. Bunlardan bir tanesi de İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in formasını giyen Mario Hermoso.

Siyah - Beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu ilk temasları sağladı. Fakat İspanyol savunmacı, 5 milyon Euro gibi bir yıllık ücret talep edince görüşmeler çıkmaza girdi.

Kartal'ın hedefindeki isimlerden biri de Nicolas Valentini idi. Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'ın formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu daha önce de gündeme gelmişti.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın prensipte el sıkıştığı bildirildi. Fakat Avrupa'ya gitmek isteyen genç futbolcuyu isteyen çok takım var. Valentini, başka teklif gelmesi halinde diğer teklifleri de dinleyecek. (Fanatik)