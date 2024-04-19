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Giriş Tarihi: 19.4.2024 11:08

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'nın eski aşkı yeniden alevlendi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’nın eski aşkı yeniden alevlendi!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamanın peşinde olan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Kanarya, daha önce de peşinden koştuğu dünya yıldızına tekrar kancayı taktı.

Manchester United'dan sezon sonunda ayrılacak olan Anthony Martial'in menajeriyle önümüzdeki hafta ilk görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak bu görüşmede Martial'in şartları öğrenilecek ve Fenerbahçe'nin projelerinden bahsedilecek.

Mayıs ayında da taraflar ikinci kez bir araya gelecek. Manchester United'a 2015'te 60 milyon euro bedelle gelen Martial, beklentilerin çok uzağında kalmış ve 2022 ocak ayında da Sevilla'ya kiralanmıştı.

Menajer Erik Ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen Martial'i İngiliz ekibi West Ham da istiyor. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'nın eski aşkı yeniden alevlendi!
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