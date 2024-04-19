FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’nın eski aşkı yeniden alevlendi!

Manchester United'dan sezon sonunda ayrılacak olan Anthony Martial'in menajeriyle önümüzdeki hafta ilk görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak bu görüşmede Martial'in şartları öğrenilecek ve Fenerbahçe'nin projelerinden bahsedilecek.

Mayıs ayında da taraflar ikinci kez bir araya gelecek. Manchester United'a 2015'te 60 milyon euro bedelle gelen Martial, beklentilerin çok uzağında kalmış ve 2022 ocak ayında da Sevilla'ya kiralanmıştı.

Menajer Erik Ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen Martial'i İngiliz ekibi West Ham da istiyor. (Fotomaç)