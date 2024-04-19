Feyyaz Uçar’dan teknik direktör açıklaması!

Uçar, "Santos'un ayrılığından sonra neler değişti?" yönündeki bir soruya, "Bir haftada takımı çok değiştiremezsiniz, yapacağımız şeyler teknik ekibe rahat bir ortam hazırlamak, takımın teknik heyete olan güveninde olumlu bir hava oluşturmak. Hocamızla sezona devam edeceğiz, belli olmaz, yeni sezonda da en azından Serdar Topraktepe teknik heyetin içinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam. Oyuncular arasındaki arkadaşlık üzerine çabalarımız oldu, birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik, bireysel olarak Samet Hoca ve ben görüşmeler yaptık. Ortamı biraz toparlamaya, bozuk moralleri düzeltmeye çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz." şeklinde yanıtlaıdı.

Feyyaz Uçar, "Başkan Hasan Arat, yeni teknik adamın yerli ve yabancı olma oranını yüzde 50-50 olarak açıkladı. Siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Başkanımızın lafının üstüne laf olmaz. Yüzde 50-50 devam ediyoruz. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu an öncelikli olan şey kupadaki yarı final maçlarımız. Sezon arasında hoca ihtiyacımız olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü, o konuda tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Sezon arası olması, elimizdeki kadronun yetersizliği, sezon başında takımla başlamak isteyen hocalar sebebiyle görüşülen 20 hocanın çoğundan olumlu yanıt alamadık. Fernando Santos bu cesareti gösterdi, biz teknik direktör arayışını birkaç hafta içinde başkanımız nezdinde yine başlatacağız. Amacımız, Beşiktaş'ın teknik ve taktik anlayışına uygun, oyunu sadece kendi alanında kabul eden değil, oyuna hakim olmaya çalışan, rakip alanda oynayan, yeteri kadar gol pozisyonu yakalayan, enerjik, mücadeleci kadroya göre bir hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Birçok hocanın adı geçiyor ama şu ana kadar resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka görüşmeler başlayacak. Yeni sezona yeni bir hocayla başlayacağız."