GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan, transferde büyük oynuyor! Liverpool’un yıldızı...

Transferde önceliği orta sahaya veren Cimbom, beklediği katkıyı alamadığı Ndombele'nin alternatifini yine İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, sezon başında da listesindeki Liverpool'un 21 yaşındaki Hollandalı maestrosu Ryan Gravenberch'le tekrar temas kurmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk'un da orta sahada Torreira'nın yükünü alacak isim olarak Gravenberch'i işaret ettiği öğrenildi. Sezon başında Bayern Münih'ten 40 milyon euro'ya Liverpool'un yolunu tutan genç orta saha için Galatasaray'ın 25 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.

İngiliz devinde beklediği süreyi alamayan Granvenberch'in transferinde bu sefer daha iştahlı olan sarı-kırmızılı yönetimin, tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. (Fotomaç)