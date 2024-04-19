GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Napoli’nin istediği Davinson Sanchez’e Galatasaray’dan şartlı izin!

Galatasaray'a transfer olduğu ilk günden bu yana etkileyici bir performans ortaya koyan Güney Amerikalı savunmacının yeniden yükselişi, Avrupa devlerinin de gözünden kaçmadı.

İtalyan kulübü Napoli, bir süredir Sanchez'le temas halindeydi. Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı oyuncunun menacerini İtalya'ya davet eden Napoli yetkilileri, ilk somut görüşmeyi gerçekleştirdi. 27 yaşındaki futbolcunun da Serie A'ya gitme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor.

Ancak Galatasaray Yönetimi'nin tavrı bu transferdeki en belirleyici unsur olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın da transfere izin vermek için çok önemli bir şartı var. Napoli ile Davinson Sanchez arasındaki flörte geçtiğimiz günlerde yer veren İtalyan basınına göre Galatasaray'a 20-25 milyon Euro bandında bir teklif yapılması planlanıyordu.

Fakat Galatasaraylı yetkililer mevcut durumda pazarlığa pek de açık değil. Sarı-Kırmızılılar net olarak 30 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içerisinde. Napoli'nin bu parayı teklif etmesi halinde, Sanchez'in transferine onay verilecek. (Fanatik)