Serdar Topraktepe'den çarpıcı sözler: "Bu formayı giyiyorlarsa..."

"DOĞRU GEÇİŞ OYUNLARI OYNADIK"

MKE Ankaragücü'nün iyi bir futbol oynadığını dile getiren Topraktepe, "Geri çekilmedi. O yüzden mücadele iyi geçti. Ankaragücü sahasında en çok pas yapan takımlarından biri. Biz de önde oynayıp, baskı yapıp, ön tarafta pas yapmalarına izin vermezsek daha iyi olacağını düşündük. Baskımız yer yer iyi oldu, yer yer olmadı. Neticesinde golü bulduk. Doğru geçiş oyunları oynadık. Arkadaşlık, mücadele ve takım birlikteliğini net sahaya yansıttık. Umarım bundan sonra da devam ederiz. Kupa maçı da zor olacak. İyi bir şekilde hazırlanıp oraya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU FORMAYI GİYİYORLARSA, HAK ETTİKLERİ İÇİN GİYİYORLAR"

Serdar Topraktepe, ligde 5 maç sonra galip gelmelerinin önemine değinerek, "Bütün futbolcu arkadaşlarımızla beraber bir karar aldık. En çok üzülen taraf onlar. 5 maç sonunda hem taraftarın hem camianın buna ihtiyacı vardı. Hepsi iyi mücadele etti. Ben onlara sadece Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu söyledim. Bu formayı giyiyorlarsa, hak ettikleri için giyiyorlar. Onlar da bunun hakkını verdi. Birlik ve mücadele istedik" şeklinde konuştu.