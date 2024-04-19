Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü! Zorlu maçta 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 19.4.2024 18:54 Son Güncelleme: 19.4.2024 19:01

Son dakika: Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü! Zorlu maçta 11'ler belli oldu

Son dakika: Beşiktaş’ın konuğu Ankaragücü! Zorlu maçta 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fernando Santos sonrası ilk maçına çıkacak olan Kara Kartal galibiyet hasretine son vermek istiyor. Diğer yandan ligde form yakalayan Ankaragücü ise 3 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Zorlu maç öncesi 11'ler belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, bugünkü Beşiktaş-Ankaragücü maçıyla başlıyor. Fernando Santos ile yollarını ayıran Kara Kartal, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, diğer yanda ise 3 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen bir Ankaragücü var.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY VE UMUT MERAŞ KADRODA YOK

Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızı haline gelen Semih Kılıçsoy'un uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem olduğu bildirilmişti. Yıldız golcü maç kadrosuna yer almadı.

UMUT MERAŞ'IN EŞİNİN HASTANEYE KALDIRILDIĞI AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş, MKE Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı kamptan ayrılmıştır. Umut Meraş'ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur" ifadeleri yer aldı.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Sowe.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü! Zorlu maçta 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA