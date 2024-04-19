Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech, Icardi'yi bile solladı
Giriş Tarihi: 19.4.2024 07:45 Son Güncelleme: 19.4.2024 08:20

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech, Icardi'yi bile solladı

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech, Icardi’yi bile solladı

Galatasaray'ın zor geçmesi beklenen deplasmanı Alanya’da kalitesini konuşturan Hakim Ziyech ilginç bir istatistiğe sahip... 937 dakikaya 5 gol, 3 asist sığdıran ve 108 dakikada bir ağları sarsan Faslı oyuncu, süre-skor katkısında takımın en iyisi oldu. Mauro Icardi ise 127 dakikada bir tabelayı değiştirdi.

Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Hakim Ziyech, ilk golü hazırladı, jeneriklik bir şutla ikinci golü attı ve kilidi çözen isim oldu. 4-0 kazanılan mücadelenin kahramanlarından olan yıldız oyuncuyu Okan Buruk da iyi performansından dolayı ödüllendirip Pendik maçında ilk 11 şansı verecek.

41 MAÇTA 37 KEZ KATKI VERDİ
Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 18 maça çıkan Hakim Ziyech, sahada kaldığı 937 dakikaya 5 gol-3 asist sığdırdı. Ortalama 108 dakikada bir tabelayı değiştiren Ziyech, skora etki etmede takım arkadaşlarını geride bıraktı.

Galatasaray'ın en skorer ismi İcardi, 41 maçta 26 gol-11 asist üretti ve ortalama 127 dakikada bir ağları buldu. Ziyech, oynadığı 18 maçın 10'unda ilk 11'deydi. Yıldız oyuncu, forma rekabetinde Kerem Aktürkoğlu'nun önüne geçmiş durumda.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech, Icardi'yi bile solladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA