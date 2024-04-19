TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonu gelecek

Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Yönetim savunmada yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı transfer listesini şimdiden oluşturdu.

Kurmaylar, daha önce Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edilen Malang Sarr için harekete geçti. Chelsea forması giyen 25 yaşındaki stoper, sol bek bölgesinde de oynayabiliyor.

Chelsea forması giyen 25 yaşındaki stoper, sol bek bölgesinde de oynayabiliyor. Yıldız isim bu sezon istediği forma şansını Maviler'in teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan alamadı.

Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu Monaco'da geçirmişti. Malang Sarr'ın Londra ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Sarr'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.