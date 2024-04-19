Zeki Yavru: Samsun’da hem sahiplendim hem de sahiplenildim

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşme hattından 7 puan uzakta bulunan Samsunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, takım kaptanlarından Zeki Yavru, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Yavru, takımın durumu, sezon sonu bitecek sözleşmesi ve kariyer hedefleriyle alakalı önemli değerlendirmeler yaptı.Alacakları galibiyet ile küme düşme hattından giderek uzaklaşacaklarının altını çizen takım kaptanlarından Zeki Yavru, "Ligde son viraja giriyoruz. Kendi sahamızda Adana Demirspor'u yenip, alt sıralardan iyice uzaklaşmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak, bizim açımızdan çok büyük bir rahatlama olabilir. Yere daha sağlam adımlarla basmak için çalışıyoruz. Taraftarımız ile birlikte güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Maçın sonucu da bizim açımızdan güzel olur diye umuyorum" dedi.Bu sene kümede kalma hedefini tutturup, Süper Lig'in kalıcı takımlarından biri olmak istediklerini dile getiren tecrübeli oyunca, "İlk günden beri söylüyorum. Yeni kurulan bir takımız. Daha önceden de Samsunspor gibi yeni kurulan takımlarda bulundum. Süper Lig'e uzun süre sonra çıkan takımlarda da bulundum. Bir şeylerin oturması süreç alıyor. Samsunspor'da da bazı şeylerin oturması zaman aldı. İçeride iyi bir birliktelik oluştu. Gisdol hocanın gelmesinin de bizlere katkıları oldu. Şu andaki konumumuza gelmemizde bu etmenlerin etkisi var. Amacımız, bir an önce derin nefes alıp, Süper Lig'de kalıcı takım haline gelmektir" diye konuştu.Samsunspor'da mutlu olduğunu ve yeni sözleşme görüşmelerine, yönetim istediği takdirde başlayabileceklerini ifade eden Yavru, "Samsunspor'da sözleşmem sezon sonu bitiyor. Bu forma ile başarılı süreçler yaşadım. Geçen yıl şampiyonluk yaşadım. Taraftarın ve camianın büyüklüğünü görerek Samsun'a gelmiştim. Hedeflerimizi geçen yıl başardık. Bu sezon da kendi adıma güzel geçiyor. Futbolda en tecrübeli dönemimdeyim. Sözleşmem sona erdiği için kulübümüzle bir görüşmemiz olacaktır. Onların tercihi doğrultusunda devam etmek isterlerse, masaya oturup, görüşüp, en iyi şekilde değerlendiririz. Samsunspor'da mutluyum. Taraftar ve camia ile güzel bir birlikteliğimiz oldu. İyi günümde de kötü günümde de bana sürekli destek oldular. Hiçbir zaman beni ve takımı yalnız bırakmadılar. Samsun'da hem sahiplendim hem de sahiplenildim. O yüzden hakkımızda hayırlısı ne ise olsun. Ama burada ama başka yerde her zaman ekmeğimizin peşindeyiz. Bunun için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.Beşiktaş maçında oyundan alındıktan sonra yaşanan görüntülerin yanlış anlaşıldığına da değinen deneyimli defans oyuncusu Zeki Yavru, "Beşiktaş maçında oyundan çıkarken hocamız Markus Gisdol ile aramızda bir konuşma gerçekleşti. Ekrana yansıyan görüntüleri tartışma olarak aksettiler. Böyle bir tartışma yaşanmadı. Hocamızın ilk geldiği günden beri en iyi diyalog kurduğu isimlerden biriyim. Ona en çok yardımcı olan futbolculardanım. Kendisine ikinci yarıya iyi başladığımızı söyledim. Hocamız da daha atak oynamak istediği için değişiklik yaptığını söyledi. Sonuçta hocamızın tercihi de sonuç getirdi ve Beşiktaş'tan puan aldık. Bu puan hepimizin hanesine yazıldı. Asla Samsunspor'da böyle bir tartışmaya ne hocamız izin verir ne de biz kaptanlar izin veririz. Samsunspor, kümede kalma yolunda kritik viraja girerken böyle şeylerin gündeme gelmesi bizleri üzüyor. Biz kalan son 6 maça bakıyoruz. İnşallah Samsunspor'u camiaya yakışır şekilde Süper Lig'de tutarız" ifadelerini kullandı.Zeki Yavru, bu sezon Samsunspor forması ile 24 maçta 1 gol 2 de asist yapma başarısı gösterirken, toplam bin 744 dakika sahada kaldı.