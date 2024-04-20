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Giriş Tarihi: 20.4.2024 13:11 Son Güncelleme: 20.4.2024 13:16

Beşiktaş, Berkay Vardar ile yolları ayırdı

İHA
Beşiktaş, Berkay Vardar ile yolları ayırdı

Beşiktaş, genç oyuncu Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Moldova ekibi Sheriff'de kiralık olarak geçirmişti.

Gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcusu Berkay Vardar ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, geçtiğimiz sezonu Moldova 1. Lig ekiplerinden Sheriff'de kiralık olarak geçirdi. Söz konusu süreçte 6 Moldova 1. Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Moldova Kupası olmak üzere toplam 10 müsabakada 451 dakika forma şansı bulunan Berkay, gol veya asist katkısında yapmadı.
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Beşiktaş, Berkay Vardar ile yolları ayırdı
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