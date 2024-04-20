CANLI İZLE: Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Geçen hafta sahasında Sivasspor karşısında şok bir mağlubiyet yaşayarak taraftarlarını üzen Trabzonspor, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Ligde üçüncülüğü sağlama almak isteyen bordo- mavililer, hem kazanıp yerini korumayı hem de hafta içinde Karagümrük ile çıkacağı kupa sınavı öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Oyuncularına son uyarılarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, 5 haftadır kazanamayan rakibin çıkış aradığını, bu yüzden de çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Bu arada Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Trezeguet, maçın kadrosuna dahil edilmedi. Yerine Fountas oynayacak.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Bourabia, Boa Morte, Shukurov, Ramazan, Cardoso, Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu