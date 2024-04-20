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Giriş Tarihi: 20.4.2024 09:18

CANLI İZLE: Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE: Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek. Maç öncesinde Trabzonspor 52 puanla 3, Kayserispor ise 37 puanla 14. sırada bulunuyor.

Geçen hafta sahasında Sivasspor karşısında şok bir mağlubiyet yaşayarak taraftarlarını üzen Trabzonspor, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Ligde üçüncülüğü sağlama almak isteyen bordo- mavililer, hem kazanıp yerini korumayı hem de hafta içinde Karagümrük ile çıkacağı kupa sınavı öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Oyuncularına son uyarılarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, 5 haftadır kazanamayan rakibin çıkış aradığını, bu yüzden de çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Bu arada Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Trezeguet, maçın kadrosuna dahil edilmedi. Yerine Fountas oynayacak.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Bourabia, Boa Morte, Shukurov, Ramazan, Cardoso, Bahoken
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

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CANLI İZLE: Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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