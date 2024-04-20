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Giriş Tarihi: 20.4.2024 11:20

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Martin Vitik transferinde dev rakipler!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’a Martin Vitik transferinde dev rakipler!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, genç oyunculara da öncelik veriyor. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği Martin Vitik için dev rakipler ortaya çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Öte yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki genç oyuncunun transferinden kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta Prag'da oynayan defans oyuncusu Martin Vitik'i listesine almıştı. Çek stoper için hamle yapmayı planlayan Cimbom'a 21 yaşındaki futbolcunun transferinde dişli rakipler çıktı..

Vitik'e İtalya Serie A Ligi'nden Milan'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Chelsea'nin de yakından ilgi gösterdiği öğrenildi. Martin Vitik, hava hakimiyeti ve başarılı hamleleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Genç oyuncunun Sparta Prag ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. (Takvim)

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Martin Vitik transferinde dev rakipler!
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