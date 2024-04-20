Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kayserispor’un düşme gibi bir sıkıntısı yok

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Mondihome Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor'un düşme gibi bir sıkıntısı yok. Önümüzde daha 5 maç var. En yakın rakibimizle 4 puan fark var." dedi.

Çamlı, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, rakiplerini oyunu çirkinleştirmediği için tebrik etti.

Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirten Çamlı, "Herhalde en çok ben üzülüyorum. Çünkü her şeyi bıraktım, Kayserispor'u nasıl ileriye dönük çok daha güvenli bir yere taşıyabiliriz, onun hesabını kitabını yapıyoruz. Kayserispor'un düşeceği korkusunu yaşamıyorum. Tabii ki tribünde tepki olabilir ama Kayserispor'un geriden gelen birçok sıkıntısını temizleyelim diye bizi buraya getirdiler. Biz bu sene Kayserispor'u güvenli bir yerde tutup önümüzdeki yılın planlarını yapıyoruz." diye konuştu.

"KAYSERİSPOR'UN BUNDAN SONRAKİ MAÇLARI EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Taraftarlardan, takımın hangi şartlarla sahaya çıkardıklarını unutmamalarını isteyen Çamlı, şunları kaydetti:

"Benim azmimi kırarlarsa ondan sonrasını, sahada bir Kayserispor görüp göremeyeceğini bu seyirci düşünecek. Onun için şimdi kızmak, darılmak yok. Daha büyük bir gayretle bu takımı nasıl daha ileriye taşımanın hesabını yaparak yola devam edeceğiz. Bütün seyircimizi sakin olmaya davet ediyorum. Karşınızdaki amatör bir takım değil, bu ligin şampiyon takımlarından Trabzonspor. Olmayınca olmuyor. Kazanabilirdik ama kaybettik. Bundan sonra daha fazla çalışarak bu ligi tamamlayacağız. Kayserispor'un düşme gibi bir sıkıntısı yok. Önümüzde daha 5 maç var. En yakın rakibimizle 4 puan fark var. Hala daha tribünlerde 1-2 tane arkadaşımız niye böyle yapıyor anlaşılır gibi değil? Bizim gerçek seyircimiz orada bağırıyor, kendini yırtıyor. Bizim için değerli olan onlar. Ben Kayserispor'un bundan sonraki maçları en iyi şekilde tamamlayacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz gelecekte hedeflerinin ne olacağını düşünüyoruz. İnşallah Kayserisporlular çok daha iyi bir takım izleyecek. Kaybedilen 3 puan için üzüntülüyüz ama her şeyin sonu bu kaybedilen 3 puan değil."

"TAHKİM KURULU EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Bir gazetecinin, Beşiktaş forması giyen eski oyuncuları Onur Bulut ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınan dosya hakkındaki son durumu sorması üzerine Çamlı, sonuçlanmamış bir konu ile ilgili konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili dosyanın açıklandığını anımsatan Çamlı, "Çağdaş hocanın bize 3 milyon 983 bin TL ödemesine hükmettiler. Kulübümüzü haklı buldular. Ama biz o tutarı yeterli bulmadık. Onun daha fazla bir miktar ödemesi gerektiği konusunda ısrarcıyız. Bunu da Tahkim Kurulu'na taşıyacağız. Kayserispor'un 1 TL'sinin ne ziyan edilmesine ne de bir başkası tarafından gasp edilmesine asla razı olmayacağız. Onur Bulut davasında da böyle, Çağdaş Atan davasında da böyle. Biz nasıl herkesin parasını son kuruşuna kadar ödediysek herkes de bizim hakkımız olan borcunu çatır çatır ödeyecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tahkim Kurulu en doğru kararı verecektir. Buna inancımız sonsuz." diye konuştu.