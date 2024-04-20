Lider Galatasaray, Süper Lig’de yarın Pendikspor’u konuk edecek

Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.

GALİBİYET HALİNDE LİGDE ÜST ÜSTE KAZANMA REKORUNU TEKRARLAYACAK

Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, yarın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

SÜPER LİG'DE 20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

EVİNDE BU SEZON 16'DA 16 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

SAHASINDA 33 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor maçına tam kadro çıkacak.

GOL UMUDU YİNE ICARDİ

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Tecrübeli santrfor, yarınki Pendikspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

GALATASARAY VE PENDİKSPOR 2. RANDEVUDA

Galatasaray ve Siltaş Yapı Pendikspor, ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

PENDİKSPOR SON 8 MAÇININ SADECE BİRİNİ KAZANDI

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi.

Geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 8 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Pendikspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini, 11. haftada İstanbulspor'u 4-2 yenerek almıştı.