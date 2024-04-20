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Giriş Tarihi: 20.4.2024 15:29

Manisa, Altay'ı evinde yıktı

AA
Manisa, Altay’ı evinde yıktı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK, deplasmanda ligde daha önce düşmesi kesinleşen Altay'ı 2-0 yendi.

Altay 0 - 2 Manisa FK

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Feridun Daldaş, Oğuz Kağan Çalışır, Selim Şenöz

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak (Dk. 88 Ege Parmaksız), Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Yusuf Tekin (Dk. 77 Nurettin Küçükdeniz), Enes Öğrüce, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Dk. 77 Murat Berkan Demir), Enes Yetkin (Dk. 46 Eren Erdoğan), Deniz Kadah (Dk. 77 Mehmet Onur Yıldız)
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın (Dk. 77 Bedirhan Altunbaş), Sinan Osmanoğlu, Graovac, Alberk Koç, Bekir Karadeniz, Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 56 Kerim Frei), Eduart Rroca, Topalli, Sandro Lima (Dk. 73 Mary)

Goller: Dk.13 Burak Altıparmak, Dk. 15 Eduart Rroca (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 90+2 Nurettin Küçükdeniz (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 83 Eduart Rroca (Manisa FK)

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Manisa, Altay'ı evinde yıktı
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