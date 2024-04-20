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Giriş Tarihi: 20.4.2024 11:56

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'e Ada'dan 3 kanca

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek’e Ada’dan 3 kanca

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek için Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham kıyasıya çekişiyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek'e son talipler İngiltere'den geldi. İngiltere'nin üç büyük kulübü İsmail Yüksek için devreye girdi. Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham tecrübeli orta saha için yaz aylarında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.

Üç kulübün de İsmail Yüksek için kesenin ağzını açması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de bu transferden yaklaşık 20 milyon euro bandında bir gelir beklentisi var. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'e Ada'dan 3 kanca
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