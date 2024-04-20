SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Rakamlar Fred’i haklı çıkardı

Olympiakos'a seri penaltılarda kaybederek Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de tüm oklar İsmail Kartal'ın üzerine döndü. Pire'deki ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 11 çok eleştirilen tecrübeli çalıştırıcının, önceki gün Kadıköy'de yaptığı değişiklikler işe yaramadı ve tartışma konusu oldu. Geceye ise Fred'in 86'da yerini Zajc'a bırakırken hocasına, "Neden ben?" diye isyan ettiği anlar damga vurdu. SABAH Spor, Brezilyalı yıldızın tepkisinde ne kadar haklı olduğunu rakamlarla ortaya koyuyor. İşte detaylar:
7 YENİLGİNİN 6'SINDA ZAJC VAR
Uzatmalarla sahada 34 dakika kalan ve hiç şut atamayan Zajc, girdiği 4 ikili mücadelede sıfır çekerken %67 pas yüzdesi, 2'de 0 uzun top isabeti, 7 top kaybı ve 2 adam kaçırma karnesiyle vasatın altında kaldı. Yunanistan'da as kadroda sahaya çıkıp 62 dakika oynayan ve olumlu katkı sağlamayan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı 7 yenilginin 6'sında sahadaydı. Fred ise iki maçta toplamda %86 pas oranı, 4'te 4 uzun top isabeti, 15'te 6 ikili mücadele alma ve 1 kilit pasla mücadele etti.
PENALTI SIKINTISI!
Bu arada Olympiakos maçında Tadic, Cengiz ve Bonucci ile penaltı atışlarından faydalamayan Fenerbahçe, bu alanda geçen yılın çok gerisinde kaldı. Bu sezon kullandığı 25 penaltının 16'sında başarı sağlayan sarı-lacivertliler, %63'lük bir değer tutturdu. Beyaz noktadan 5 kezle en fazla Tadic kaçırırken Dzeko, Batshuayi, Cengiz ve Bonucci diğer isimler oldu. Oysa ki geçtiğimiz sene 21 penaltıda topun başına gelen Fenerbahçeli futbolcular, 18'inde ağları sarsıp %86 başarı sağladı. Özellikle Ekvadorlu santrfor Enner Valencia, 16'da 14 isabetle başarılı bir istatistik yakalamıştı.