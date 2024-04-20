SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Rakamlar Fred’i haklı çıkardı

PENALTI SIKINTISI!

Bu arada Olympiakos maçında Tadic, Cengiz ve Bonucci ile penaltı atışlarından faydalamayan Fenerbahçe, bu alanda geçen yılın çok gerisinde kaldı. Bu sezon kullandığı 25 penaltının 16'sında başarı sağlayan sarı-lacivertliler, %63'lük bir değer tutturdu. Beyaz noktadan 5 kezle en fazla Tadic kaçırırken Dzeko, Batshuayi, Cengiz ve Bonucci diğer isimler oldu. Oysa ki geçtiğimiz sene 21 penaltıda topun başına gelen Fenerbahçeli futbolcular, 18'inde ağları sarsıp %86 başarı sağladı. Özellikle Ekvadorlu santrfor Enner Valencia, 16'da 14 isabetle başarılı bir istatistik yakalamıştı.