SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Roma, Oosterwolde için teklif yapacak

Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde hakkında flaş bir gelişme yaşandı. UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ilk maçta sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu, başarılı bir operasyon geçirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal Oosterwolde ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var, çalışmayı seven ve kendine iyi bakan bir futbolcu. Biz de beklenenden daha erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden dönebilir" ifadelerini kullandı.



Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızı İtalyan ekibi Roma yakından takip ediyor. İtalya Ligi'nin köklü ekibi, Oosterwolde'nin sakatlığı öncesi Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmayı planlıyordu. Ancak sakatlık sonrası geri adım attılar. Roma, Oosterwolde'nin tahmin edilenden daha kısa bir süre içinde sahalara dönmesi durumunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. (Takvim)