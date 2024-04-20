Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski'nin son talibi Sevilla
Giriş Tarihi: 20.4.2024 11:49

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski'nin son talibi Sevilla

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski’nin son talibi Sevilla

Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi başlayan fakat son zamanlarda durgunlaşan Sebastian Szymanski'nin son talibi Sevilla oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sezona adeta fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda suskunlaşan Sebastian Szymanski'ye son talip İspanya'dan çıktı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sebastian Szymanski'yi, Sevilla'nın gözüne kestirdiği söylendi.

Sevilla scout ekibinin Fenerbahçe, Olympiakos maçını tribünden takip ettiği ve Polonyalı oyuncu için olumlu rapor tuttuğu yazıldı. Sebastian Szymanski'yle Napoli, Tottenham gibi takımlar da ilgileniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski bu karşılaşmalarda 12 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski'nin son talibi Sevilla
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA