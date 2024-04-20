SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech’in sözleşme gerçeği ortaya çıktı

Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren Faslı futbolcu Hakim Ziyech Galatasaray'ın galibiyetinde büyük paya sahip olmuştu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu attığı harika golün yanı sıra gösterdiği performansla bundan sonraki haftalarda taraftarın sahada görmek istediği isimlerden biri oldu. Hakim Ziyech'in pazar günü oynanacak Pendikspor maçına bu kez 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK KALMASINDAN YANA

Hakim Ziyech sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiralanmıştı. Zaman zaman dalgalı performanslar ortaya koysa da camianın büyük çoğunluğu 31 yaşındaki futbolcunun kalmasından yana... Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan 15 maçta süre alırsa maddesi devreye girdi ve Faslı yıldızın anlaşması 1 yıl daha uzadı. O maddenin 1 yıl değil 1+1 yıllık olduğu ve 15 maçın ardından devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan geçen sezon 3.5 milyon Euro kazanan Ziyech gelecek sezon ve +1 yılın devreye girmesi halinde sonraki sezon 2 milyon 8 yüz 50 bin Euro maaş alacak. Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maçta süre alan Hakim Ziyech 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Hakim Ziyech bu sezon zaman zaman yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalmıştı... (Fanatik)