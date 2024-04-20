SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Hedefte Konstantinos Fortounis var

Trabzonspor, Konferans Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Olympiakos forması giyen Konstantinos Fortounis'i transfer listesine ekledi. Olympiakos ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Konstantinos Fortounis'in bu sebeple Trabzonspor'un listesine girdiği ifade edildi.

Trabzonspor'un transfer listesine girdiği kaydedilen Konstantinos Fortounis, Olympiakos formasıyla Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden isim olmuştu. Yunan 10 numara Konstantinos Fortounis, bu sezon Olympiakos formasıyla 42 maça çıkarken, 11 gol ve 18 asistlik performansa imza atmayı başardı. (Fotomaç)

