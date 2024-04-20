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Giriş Tarihi: 20.4.2024 18:04 Son Güncelleme: 20.4.2024 18:10

Trabzonspor'un Kayserispor 11'i belli oldu!

Trabzonspor’un Kayserispor 11’i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin ilk 11'i belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin ilk 11'i belli oldu.

İŞTE KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Kartal Kayra, Cardoso, Boa Morte, Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Vişça, Enis

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispoor - Trabzonspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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Trabzonspor'un Kayserispor 11'i belli oldu!
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