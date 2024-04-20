Trabzonspor’un Kayserispor 11’i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin ilk 11'i belli oldu.
İŞTE KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Kartal Kayra, Cardoso, Boa Morte, Bahoken
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Vişça, Enis
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispoor - Trabzonspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.